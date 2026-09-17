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Vrouwen eisen schadevergoeding van nalatenschap Epstein

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 2:56
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NEW YORK (ANP/RTR) - Twee vrouwen die als minderjarig meisje te zien waren in pornografisch materiaal dat werd aangetroffen bij Jeffrey Epstein, hebben een rechtszaak aangespannen. Ze eisen een schadevergoeding van de nalatenschap van de overleden zedendelinquent namens personen die voorkomen in zijn verzameling van duizenden foto's en video's met materiaal van kindermisbruik.
De vrouwen eisen minstens 6 miljoen dollar namens meer dan veertig personen. Sommigen van hen stonden in Epsteins zogenaamde 'modellenboek', een verzameling geseksualiseerde beelden van kinderen die agenten in 2019 in zijn woning in New York in beslag namen. Anderen waren te zien in meer dan tienduizend gedownloade video's en foto's met kindermisbruikmateriaal en andere porno die op de landgoederen van Epstein in beslag zijn genomen.
De rechtszaak is aangespannen tegen Epsteins voormalige advocaat Darren Indyke en zijn voormalige accountant Richard Kahn, de executeurs-testamentair van de nalatenschap van Epstein.
Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van minderjarigen. Hij is echter nooit vervolgd voor het zelf vervaardigen, verkrijgen en verspreiden van materiaal over kindermisbruik voor hemzelf en anderen.
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