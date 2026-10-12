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Overwinteren in Spanje: hier is het in januari echt het warmst

Samenleving
door Nina van der Linden
Scherm­afbeelding 2026-10-12 om 07.21.52
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Wie in januari naar de Spaanse zon vlucht, denkt al snel aan Málaga of Benidorm. Logisch, maar niet per se de warmste keuze. Wie de langjarige gemiddelden van de bekende Spaanse kustplaatsen naast elkaar legt, ziet twee winnaars op het vasteland, en geen van beide ligt aan de Costa del Sol.

Zo warm is januari aan de Spaanse kust

Plaats (kust)Gem.Overdag’s NachtsUren zonRegen 
Cádiz (Costa de la Luz)12,7 °C16,0 °C9,4 °C1846,9
Almería (Costa de Almería)12,6 °C16,9 °C8,3 °C1942,9
Málaga (Costa del Sol)12,1 °C16,8 °C7,4 °C1805,8
Valencia11,8 °C16,4 °C7,1 °C1714,4
Alicante (Costa Blanca)11,7 °C17,0 °C6,3 °C1813,6
San Javier (Costa Cálida)10,8 °C16,0 °C5,5 °C1733,7
Barcelona9,2 °C13,6 °C4,7 °C1513,7
Reus (Costa Daurada)9,0 °C14,1 °C3,9 °C1574,0
Ter vergelijking: De Bilt3,6 °C6,1 °C0,9 °C67
Langjarige gemiddelden voor januari. Spaanse stations: 1981–2010, De Bilt: 1991–2020. Gem.: gemiddelde over dag en nacht. Regen: gemiddeld aantal dagen met minstens 1 millimeter neerslag.

Cádiz heeft de zachtste nachten

Gemeten over de hele dag is Cádiz net de warmste. Dat komt vooral door de nachten: met gemiddeld 9,4 graden koelt het daar het minst af. Niet zo vreemd: de stad ligt op de punt van een smalle landtong en heeft aan drie kanten zee.
De keerzijde: januari is er ook relatief nat. Gemiddeld valt er op bijna zeven dagen regen, ruim twee keer zo vaak als in Almería.

Almería is het zonnigst en het droogst

Wie vooral zon wil, zit in Almería het best. Met gemiddeld 194 uur zon is het de zonnigste plek van het lijstje. Regen valt er op nog geen drie dagen per maand. En overdag wordt het er bijna 17 graden.
Almería krijgt in januari bijna drie keer zoveel zon als De Bilt.
Málaga eindigt keurig in de middenmoot. Alicante haalt overdag zelfs de hoogste temperatuur, maar daar wordt het ’s nachts flink frisser.

Wat dat betekent voor een Nederlander

Het verschil met thuis is groot. In Almería is het in januari overdag bijna elf graden warmer dan in De Bilt. In Cádiz blijft het ’s nachts ruim acht graden warmer.
Eén waarschuwing: blijf aan de kust. Landinwaarts worden de nachten snel kouder. In de stad Murcia zakt het in januari gemiddeld naar 4,7 graden, in Sevilla naar 5,7 graden.
Wie echt een warme winter wil, moet niet naar de costa’s maar naar de Canarische Eilanden.
Daar ligt het op een heel ander niveau. Bij de luchthaven van Tenerife-Zuid wordt het in januari gemiddeld 21,7 graden overdag en 15,2 graden ’s nachts.
Langer blijven? Let hierop
  • Blijf je langer dan drie maanden in Spanje, dan moet je je daar inschrijven bij de vreemdelingendienst of de politie in de provincie.
  • Ben je in een jaar meer dan acht maanden buiten Nederland, dan moet je je uitschrijven bij je Nederlandse gemeente. Dat geldt ook als je je huis aanhoudt.

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