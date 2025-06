OVV: ontwerpfout en weinig controle bij ingestorte parkeergarage

DEN HAAG (ANP) - De rijhellingen van een parkeergarage in Nieuwegein zijn vorig jaar ingestort door een ontwerpfout en gebreken in de uitvoering. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die heeft onderzocht hoe het kon gebeuren dat alle hellingen op 26 mei 2024 inzakten. Niemand raakte daarbij gewond. De parkeergarage is nog altijd buiten gebruik.

De constructie van de bovenste baan bezweek volgens de OVV als eerste. Alle onderliggende rijhellingen van de achtlaagse parkeergarage naast het St. Antonius Ziekenhuis stortten daarna ook in. De verbindingen waren volgens de Onderzoeksraad "te zwak ontworpen en op sommige onderdelen anders uitgevoerd". De constructie was daardoor "te zwak om de hellingbanen te dragen".

De OVV constateert ook een gebrek aan regie en controle tijdens het ontwerp, de bouw en het gebruik van de parkeergarage. De raad adviseert de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening randvoorwaarden op te stellen om dit "beter te borgen". De minister moet zorgen voor een wettelijk kader, waarin staat hoe opdrachtgevers, bouwers en gebouweigenaren de constructieve veiligheid "tijdens alle fasen aantoonbaar moeten controleren". Ook krijgt de minister het advies om het onafhankelijk toezicht op de constructieve veiligheid van gebouwen te verbeteren.

Ontwerp en uitvoering

"Wij zijn verbaasd over het ontbreken van regie en eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid", zegt OVV-lid Erica Bakkum. Dat is volgens haar ook "de rode draad" die de Onderzoeksraad de afgelopen jaren ziet bij eerdere onderzoeken naar instortingen van gebouwen. "Dat moet echt anders."

In Nieuwegein zijn volgens de OVV het ontwerp en de uitvoering van de constructie "onvoldoende aantoonbaar berekend en gecontroleerd". Daarnaast kwam de raad bijkomende factoren tegen die mogelijk hebben bijgedragen aan het instorten. Zo is in 2015 een extra asfaltlaag op de bovenste baan aangebracht vanwege slijtage, zonder berekening van het effect van deze gewichtstoename op de constructie. Ook reden volgens de OVV in het jaar voorafgaand aan de instorting gemiddeld vijftien voertuigen per dag de parkeergarage in die zwaarder waren dan waarop de garage was berekend. Roestvorming en temperatuurwisselingen, die zorgden voor herhaaldelijk uitzetten en krimpen van de hellingconstructie, speelden eveneens een rol.