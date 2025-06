Basketballers Thunder hebben nog één zege nodig voor NBA-titel

OKLAHOMA CITY (ANP/RTR) - De basketballers van Oklahoma City Thunder hebben een 3-2-voorsprong genomen in de finale van de NBA. De ploeg was in het vijfde duel met 120-109 te sterk voor Indiana Pacers. Oklahoma City heeft nog één zege nodig voor de titel.

Het was de tweede overwinning op rij voor Oklahoma City, na de uitzege van vrijdag (104-111). De zesde wedstrijd van de best-of-sevenserie is donderdag in Indianapolis.

Oklahoma City nam in de eerste helft een voorsprong van 18 punten, maar zag de Pacers in het vierde kwart het verschil terugbrengen tot 2 punten. Mede dankzij Jalen Williams en Shai Gilgeous-Alexander, de waardevolste speler van de NBA, liep de thuisploeg weer uit.

Williams tekende in totaal voor 40 punten, terwijl Gilgeous-Alexander goed was voor 31 punten. Pascal Siakam was de topscorer bij de Pacers met 28 punten. Tyrese Haliburton, de matchwinner voor Indiana in het eerste duel, kwam door een blessure niet verder dan 4 punten. De verwachting is dat hij fit genoeg is voor de zesde wedstrijd.