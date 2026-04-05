ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Parijs-Roubaix nog te vroeg voor Vlaanderen-winnares Vollering

door anp
zondag, 05 april 2026 om 20:07
OUDENAARDE (ANP) - Parijs-Roubaix komt nog te vroeg voor Demi Vollering, zei de winnares van de Ronde van Vlaanderen zondag na afloop van die wedstrijd. "We hebben voor nu ons plan gemaakt en we houden Roubaix in ons achterhoofd voor een ander jaar."
Bij het maken van het koersschema vroeg ploegleider Lars Boom al of ze Roubaix wilde rijden, aldus Vollering. "Hij zei: als je Vlaanderen wint, dan ga je." Maar de renster van FDJ United-SUEZ wil niet meer van haar planning afwijken. "Ik wil het ooit wel doen, maar ik weet niet of dit het jaar is."
De 29-jarige Vollering heeft dit voorjaar laten zien ook in de kasseienklassiekers goed uit de voeten te kunnen. Ze won naast de Ronde van Vlaanderen ook Omloop Het Nieuwsblad. Vollering stond voorheen vooral bekend als specialist in de heuvelklassiekers en de grote rondes.
