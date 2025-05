Pakistan en India melden doden na nieuwe aanvallen

NEW DELHI/ISLAMABAD (ANP/RTR/AFP) - India en Pakistan melden tientallen slachtoffers na de nieuwe aanvallen over en weer. In Pakistan zijn elf doden en meer dan vijftig gewonden gevallen. In India ligt het dodental op vijf.

Pakistan zei dat India meerdere luchtmachtbases aanviel met raketten. De meeste raketten zouden zijn onderschept. Pakistan reageerde met een vergeldingsaanval op militaire doelen. Het land verklaarde onder meer een luchtverdedigingssysteem te hebben vernietigd met hypersonische raketten. De Pakistaanse aanvallen hebben volgens India beperkte schade veroorzaakt.

In de afgelopen weken waren al tientallen doden gevallen. India begon deze week met raketaanvallen als vergelding voor een aanslag in april, nadat eerder al schotenwisselingen plaatsvonden aan de grens. Op 22 april werden 26 mensen gedood in het Indiase deel van het betwiste gebied Kasjmir. India stelt dat de daders banden hebben met Pakistan. Het buurland ontkent.