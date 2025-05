GroenLinks-PvdA pleit voor landelijke selectie van cold cases

DEN HAAG (ANP) - De politie moet landelijk kiezen naar welke onopgeloste strafzaken nieuw onderzoek komt. Dat staat in een plan dat GroenLinks-PvdA-Kamerlid Songül Mutluer zaterdag presenteert samen met de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers. Op die manier zouden kansrijke cold cases eerder aan bod kunnen komen.

"Nu wordt per politie-eenheid een eigen selectie gebruikt om een cold case op te pakken", schrijft Mutluer. "Vaak op basis van onduidelijke criteria. Soms zelfs op basis van druk vanuit nabestaanden en achterblijvers of de publiciteit." Dat moet in heel Nederland eenduidiger worden, vindt het Kamerlid.

Een landelijke database moet helpen om het overzicht te krijgen en nieuwe tips te verwerken. Dat zo'n systeem op dit moment ontbreekt, "leidt tot gemiste kansen". Verder moet er een aparte opleiding komen voor rechercheurs die gespecialiseerd zijn in cold cases.