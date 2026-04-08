Pakistan: staakt-het-vuren Iran en VS onmiddellijk van kracht

ISLAMABAD (ANP) - Het tijdelijke staakt-het-vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en "hun bondgenoten" gaat onmiddellijk in. Dat meldt de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif op X. Het bestand geldt volgens hem overal, ook in Libanon.

Pakistan bemiddelt tussen Teheran en Washington en ontvangt vrijdag delegaties van beide landen om te onderhandelen over een "definitieve overeenkomst om alle geschillen te beslechten".

"Beide partijen hebben blijk gegeven van opmerkelijke wijsheid en begrip en zijn constructief betrokken gebleven bij het bevorderen van vrede en stabiliteit", aldus Sharif.

Het Israëlische leger meldde na de aankondiging van Trump wel nog Iraanse raketaanvallen op Israël. Volgens journalisten van het Franse persbureau AFP waren er explosies te horen vanuit Jeruzalem en Jericho op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ook onder meer in het zuiden van Israël ging het luchtalarm af.