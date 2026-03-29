ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moto2-coureur Veijer crasht na herstart opnieuw in Amerikaanse GP

Sport
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 21:32
anp290326107 1
AUSTIN (ANP) - Moto2-coureur Collin Veijer is tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten twee keer gecrasht. Eerst ging het in de eerste ronde mis voor een grote groep, onder wie de 21-jarige Staphorster. Daarop volgde na enige tijd een herstart, waarna Veijer in de vierde ronde opnieuw onderuit schoof en de race definitief moest staken.
De Australiër Senna Agius won in Austin, voor Celestino Vietti uit Italië. De Nederlander Zonta van den Goorbergh eindigde buiten de punten.
Veijer staat na drie races op 13,5 punten, de Spanjaard Manuel González gaat aan de leiding met 39,5 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47057174

Bruine aanslag (urinesteen) in je wc-pot? Zo laat je het eenvoudig verdwijnen

generated-image (1)

Wat kost een biertje in Europa?

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

Waarom je meestal misslaat als je een mug wilt doden (en hoe je wél raak mikt)

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

shutterstock_1167416554

Wie zijn muren van spierwit naar warm wit of olijfgroen verft, verandert geen vierkante meter – maar wel de hele waardebeleving van de ruimte.

206036761-l-1-67b98e471277f

De stille pijn van er niet bij horen

Loading