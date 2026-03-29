Moto2-coureur Veijer crasht na herstart opnieuw in Amerikaanse GP

AUSTIN (ANP) - Moto2-coureur Collin Veijer is tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten twee keer gecrasht. Eerst ging het in de eerste ronde mis voor een grote groep, onder wie de 21-jarige Staphorster. Daarop volgde na enige tijd een herstart, waarna Veijer in de vierde ronde opnieuw onderuit schoof en de race definitief moest staken.

De Australiër Senna Agius won in Austin, voor Celestino Vietti uit Italië. De Nederlander Zonta van den Goorbergh eindigde buiten de punten.

Veijer staat na drie races op 13,5 punten, de Spanjaard Manuel González gaat aan de leiding met 39,5 punten.