Palestijnen melden eerste geval van polio in Gazastrook

GAZA/GENÈVE (ANP/RTR/AFP) - De Palestijnse autoriteiten hebben het eerste geval van polio gemeld in de door oorlog geteisterde Gazastrook. Een ongevaccineerde baby van tien maanden is besmet. Agentschappen van de Verenigde Naties hadden eerder vrijdag nog opgeroepen tot twee humanitaire pauzes van zeven dagen om kinderen te kunnen vaccineren tegen de virusziekte, die ook kinderverlamming wordt genoemd.

Vorige maand werd bekend dat het poliovirus al was aangetroffen in het rioolwater. Het virus is zeer besmettelijk en gevaarlijk voor jonge kinderen. Polio kan leiden tot verlamming en kan in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn. De Gazastrook gold een kwart eeuw als poliovrij.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF zeggen gedetailleerde plannen te hebben om Palestijnse kinderen een vaccin te kunnen geven, maar daarvoor is een staakt-het-vuren vereist.