PURCHASE (ANP/BLOOMBERG) - Creditcardmaatschappij Mastercard schrapt wereldwijd ongeveer duizend banen. Dat komt neer op ongeveer 3 procent van het personeelsbestand. Waar de arbeidsplaatsen precies vervallen, is nog niet bekend. Mastercard heeft ook een kantoor in Amsterdam.

Een woordvoerder van het Amerikaanse bedrijf legt uit dat de ingreep te maken heeft met recent aangekondigde wijzigingen in de organisatie. Die zijn bedoeld om de groei te versnellen. Mastercard kondigde ook al aan meer te willen investeren in langetermijnkansen.

Het is de bedoeling dat de meeste medewerkers die hierdoor worden geraakt voor eind september bericht krijgen. Het bedrijf uit Purchase in de staat New York had eind vorig jaar wereldwijd ongeveer meer dan 33.000 mensen in dienst. Daarvan werkte ongeveer twee derde buiten de Verenigde Staten, verspreid over meer dan tachtig landen.

Mastercard kwam enkele weken geleden nog met zijn resultaten over het tweede kwartaal. Die waren beter dan analisten op Wall Street in doorsnee hadden verwacht, al gingen de uitgaven bij het concern wel flink omhoog. Tijdens een bijeenkomst met analisten had Mastercard ook gezegd dat het verwachtte in verband met de reorganisatie een eenmalige last van 190 miljoen dollar te boeken in het derde kwartaal.