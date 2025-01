Palestijns politicus Barghouti noemt bestand 'stop op genocide'

JERUZALEM/CAÏRO (ANP) - De linkse Palestijnse politicus Mustafa Barghouti, medeoprichter van de partij Palestijns Nationaal Initiatief, noemt het bestand voor de Gazastrook "een stop op de volkerenmoord op Palestijnen". Tegen nieuwszender Al Arabiya zei hij dat "deze overeenkomst het stopzetten betekent van de genocide en van de oorlogsmisdaden die worden gepleegd tegen de Palestijnen, zoals met collectieve bestraffing van de burgerbevolking en de etnische zuiveringen".

Het is volgens Barghouti erg belangrijk dat de verwoestingen in de Gazastrook stoppen. Barghouti zei eind 2023 dat hij meent dat het hoofddoel van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook de verdrijving van de Palestijnse bevolking naar Egypte was en de annexatie van grote delen van Gaza.

Volgens hulporganisaties van de VN is 90 procent van de bevolking van de Gazastrook ontheemd geraakt. Negen op de tien woningen en bijna alle 564 scholen zijn verwoest of beschadigd. De 660.000 schoolkinderen van de Gazastrook gaan al een jaar niet naar school. Er zijn zeker 46.700 doden en meer dan 110.000 gewonden gevallen, voornamelijk vrouwen en kinderen.