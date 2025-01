Indringer ministeries glipte mee naar binnen met medewerker

DEN HAAG (ANP) - De persoon die donderdagmiddag in Den Haag ongeoorloofd een gebouw binnenliep waarin twee ministeries zijn gevestigd, deed dat door met een medewerker mee naar binnen te glippen. De politie meldt dat het gaat om een man die kort daarvoor vroegtijdig was weggelopen bij een zitting in de Haagse rechtbank, in het nabijgelegen Paleis van Justitie.

Omdat de beveiliging dacht dat de man mogelijk een gevaar vormde, werd het ontruimingsalarm van het pand geactiveerd en werden medewerkers van de daar gevestigde ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur geëvacueerd. Inmiddels is het gebouw weer vrijgegeven. Op camerabeelden is gezien dat de man het pand ook weer verlaten heeft.