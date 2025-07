Palestijnse gezant noemt 60.000 doden 'grimmige mijlpaal'

DEN HAAG (ANP) - Het hoofd van de Palestijnse missie in Nederland, Ammar Hijazi, spreekt van een "grimmige mijlpaal", nu het dodental in de Gazastrook sinds het uitbreken van de oorlog de 60.000 heeft gepasseerd. "60.000 levens verwoest, van wie de meesten vrouwen en kinderen."

Volgens Hijazi had de wereld meer kunnen doen om alle doden te voorkomen. "Israëls bedoelingen waren van het begin af aan duidelijk en uitgesproken. Het was niet te ontkennen." Hij roept regeringen op nu alsnog hun verantwoordelijkheid te nemen en zich uit te spreken voor Palestijnse rechten.

De gezant zegt hoop te houden dat de Palestijnen in Gaza in de toekomst vrij in een eigen onbezet land kunnen leven. "We putten kracht en hoop uit de miljoenen mensen die wereldwijd, ook hier in Nederland, de straat op zijn gegaan om een einde aan de genocide en vrijheid voor Palestina te eisen."

Hijazi heeft geen banden met Hamas, dat de dienst uitmaakt in Gaza, maar is een gezant van de Palestijnse Autoriteit (PA), het bestuursorgaan op de Westelijke Jordaanoever. De macht van de PA is echter zeer beperkt. De Westelijke Jordaanoever wordt bezet door Israël en veel Palestijnen verwijten de PA dat die te veel samenwerkt met de Israëliërs.