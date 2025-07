Sinds Israël in oktober 2023 de aanvallen op de dichtbevolkte Gazastrook is begonnen, zijn er volgens Palestijnse gezondheidsdiensten meer dan 60.000 mensen gedood. Het dodental ligt nu op 60.034. De cijfers worden over het algemeen als betrouwbaar beschouwd.

Het gaat volgens internationale organisaties vooral om burgers, met name vrouwen en kinderen. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat in de ruïnes van panden nog veel meer slachtoffers kunnen liggen.