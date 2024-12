Palestijnse rivalen Fatah en Hamas akkoord over bestuur Gaza

CAÏRO (ANP/AFP) - De Palestijnse bewegingen Fatah en Hamas hebben in Caïro afgesproken dat Gaza na de oorlog moet worden herbouwd en bestuurd onder toezicht van een partijloos comité. Het zou moeten bestaan uit tien tot vijftien mensen die geen banden hebben met Fatah of Hamas. De twee bewegingen zijn bittere politieke tegenstanders.

De nationalistische Fatah heeft sociaaldemocratische en geen religieuze uitgangspunten en domineert de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. President Mahmoud Abbas is van Fatah.

De in 1987 opgerichte beweging Hamas is een radicale streng islamitische nationalistische beweging. De beweging komt uit de Gazastrook en greep daar de macht in 2007. Dat was na Palestijnse verkiezingen in 2006 die Hamas won.

De twee onderhandelen momenteel onder leiding van Egyptische functionarissen over de toekomst van onder meer de Gazastrook.