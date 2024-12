Australisch tennisicoon Fraser (91) overleden

BRISBANE (ANP/RTR) - De Australische oud-tennisser Neale Fraser is op 91-jarige leeftijd overleden. Fraser won in drie grandslamtoernooien in het enkelspel en zestien in het dubbelspel. Ook schreef hij met zijn land van 1959 tot en met 1962 vier keer op rij de Davis Cup op zijn naam.

Fraser won in 1959 en 1960 het huidige US Open en in 1960 Wimbledon. Na zijn carrière was hij 24 jaar aanvoerder van het Australische Davis Cup-team, een record. In die functie pakte Fraser nog vier titels voor zijn land.

Elfvoudig grandslamkampioen Rod Laver stond via sociale media stil bij het overlijden van zijn landgenoot. "Hij was een echte gentleman in het gouden tijdperk van het Australische tennis, een ongelooflijke nummer 1, een grandslamkampioen en een icoon van de Davis Cup. Neale versloeg mij in twee grandslamfinales en pushte mij zo om een betere speler te worden. Ik zal je erg missen, mijn maatje."