SIBCULO (ANP) - Een paraglider is zondag bij een ongeluk om het leven gekomen in Sibculo (Overijssel), meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer zijn geen mededelingen gedaan.

De paraglider is door onbekende oorzaak neergestort. Hulpdiensten gingen ter plaatse en hebben de persoon nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De politie doet onderzoek.