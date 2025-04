Zege Bredewold verbaast ploegleider Stam niet

VILT (ANP) - Danny Stam, ploegleider van wielerploeg SD Worx-Protime had afgelopen week een goed gesprek met Mischa Bredewold. De 24-jarige renster uit Amersfoort was al eens Europees kampioene op de weg en had al vijf zeges geboekt in WorldTourwedstrijden. "Ze had vorig jaar een stap gemaakt, maar wilde naar de absolute wereldtop", vertelde Stam. "Maar het wilde net niet lukken."

Zondag was er winst in de Amstel Gold Race. Verbaasd was Stam niet. "Mischa is ook wel echt een killer, ze heeft mooie wedstrijden gewonnen. Je moet haar nooit onderschatten", vertelde Stam bij de ploegbus. "Je weet: in deze wedstrijd kan iemand uit de 'tweede rij' winnen als favorieten als Vollering, Kopecky en Longo Borghini naar elkaar kijken."

Uit een groep van aanvankelijk twintig rensters moest de winnares komen. Met Bredewold, Lorena Wiebes en de Hongaarse Blanka Vas had Stams ploeg een meerderheid. "We hebben niet alle ballen op Lorena gezet. Blanka en Mischa konden in een klein groepje ook winnen."