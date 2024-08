Parkeerplekken Haagse kust vol, ook druk bij andere zwemplekken

DEN HAAG (ANP) - De parkeerplaatsen aan de Haagse kust zijn vol, meldt de gemeente rond 14.30 uur. Strandgangers krijgen het advies om de (deel)fiets, scooter of het ov te nemen. Auto's kunnen geparkeerd worden in parkeergarages in het centrum of aan de rand van de stad.

Volgens de gemeente Den Haag is het op de Haagse stranden "gezellig druk". Eerder meldde de ANWB al dat er aardig wat files staan op de wegen naar het strand.

Ook elders in het land is het dringen in recreatiegebieden. Zo heeft de gemeente Breda maandag, net als zondag, de toegang tot de Galderse Meren gesloten omdat het er te druk is.