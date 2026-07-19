ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Parkeren weer toegestaan in Haagse straat waar drugslab zat

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 9:22
anp190726058 1
DEN HAAG (ANP) - Het is sinds afgelopen nacht weer toegestaan om te parkeren in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd gevonden. De gemeente Den Haag meldt op X dat de laatste hekken in de straat rond 01.00 uur zijn weggehaald. Zaterdagavond laat mochten bewoners van ontruimde woningen in de straat weer terug naar hun huis, maar was parkeren nog verboden.
In het onderzoek naar het drugslab zijn vier verdachten aangehouden. Zaterdag werden grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs uit het pand in de Meidoornstraat gehaald.
De Veiligheidsregio Haaglanden sprak van een mega-operatie. "Een drugslab van deze grootte vind je normaliter niet in een woonwijk", zei een woordvoerder zaterdag. Burgemeester Jan van Zanen noemde het lab "niet alleen absoluut illegaal, maar ook volstrekt onverantwoord in een drukke woonwijk".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2533399987

Hypotheekrente breekt door de 4%-grens: zoveel extra betaal je nu per maand

shutterstock_2657181809

Koelte is van korte duur — hittegolf nummer vier in de maak

shutterstock_2749971041

Waarom vakantie in september goedkoper is dan in juni

ANP-504475053

Wit schuim op het strand? Waarom je er beter niet doorheen loopt

generated-image

FOMO: Hoe ontkom je als dertiger aan de hedonistische loopband?

shutterstock_2669846555

Water besparen? Deze 7 ‘zuinige’ gewoontes kosten juist méér water

Loading