Parkeren weer toegestaan in Haagse straat waar drugslab zat

DEN HAAG (ANP) - Het is sinds afgelopen nacht weer toegestaan om te parkeren in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd gevonden. De gemeente Den Haag meldt op X dat de laatste hekken in de straat rond 01.00 uur zijn weggehaald. Zaterdagavond laat mochten bewoners van ontruimde woningen in de straat weer terug naar hun huis, maar was parkeren nog verboden.

In het onderzoek naar het drugslab zijn vier verdachten aangehouden. Zaterdag werden grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs uit het pand in de Meidoornstraat gehaald.

De Veiligheidsregio Haaglanden sprak van een mega-operatie. "Een drugslab van deze grootte vind je normaliter niet in een woonwijk", zei een woordvoerder zaterdag. Burgemeester Jan van Zanen noemde het lab "niet alleen absoluut illegaal, maar ook volstrekt onverantwoord in een drukke woonwijk".