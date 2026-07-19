Vaatwasser stinkt? Zo krijg je de nare geur er in 30 minuten uit

Je opent de vaatwasser voor een schone lading borden en… bam: een muffe, zure of ronduit rioolachtige walm slaat je in het gezicht. Herkenbaar? Een stinkende vaatwasser is een van de meest voorkomende keukenergernissen — en gelukkig in bijna alle gevallen zelf op te lossen, zonder monteur en zonder dure schoonmaakmiddelen.

Waarom gaat een vaatwasser eigenlijk stinken?

De oorzaak is bijna altijd hetzelfde: etensresten en vet die zich op warme, vochtige plekken ophopen. Bacteriën, schimmels en gisten smullen daarvan en produceren stankstoffen. Volgens Domestic & General zijn dit de zeven meest voorkomende boosdoeners:

Een vervuild filter — verreweg de grootste veroorzaker. Verstopte sproeiarmen met vastzittende voedseldeeltjes. Vieze deurrubbers waar vocht en kruimels blijven hangen. Stilstaand water op de bodem door een verstopte afvoer. Een dichtgeslibde afvoerslang vol vet en slib. Kalkaanslag die bacteriën een schuilplaats biedt. Te lage wastemperatuur waardoor vet niet oplost.

Ruikt het naar rotte eieren? Dan zit er meestal rottend organisch materiaal in het filter of de afvoer. Ruikt het naar riool? Vaak is de afvoerslang het probleem, of de sifon onder je aanrecht.

In 6 stappen naar frisse vaatwasser

Trek even 30 minuten uit en volg deze volgorde. Je hebt alleen schoonmaakazijn (of natuurazijn), baking soda (zuiveringszout), een oude tandenborstel en een doekje nodig.

Stap 1: Haal het filter eruit en poets het

Het filter zit op de bodem, meestal onder de onderste sproeiarm. Draai het los, spoel het onder heet stromend water en boen het met een tandenborstel en een druppel afwasmiddel. Je zult versteld staan van wat eruit komt.

Doe dit voortaan één keer per maand — dit is verreweg de belangrijkste onderhoudsstap.

Stap 2: Controleer de sproeiarmen

Trek de sproeiarmen los (meestal klik je ze eruit) en houd ze tegen het licht. Zie je verstopte gaatjes? Prik ze open met een tandenstoker of dunne satéprikker en spoel ze door.

Stap 3: Reinig de deurrand en het rubber

Precies hier verzamelt zich de smerigste laag: een mengsel van afwasmiddelresten, vet en voedsel. Neem een doekje met warm sop en veeg de hele rand rondom af, óók onderaan waar je niet meteen kijkt. Voor hardnekkig vuil: azijn op het doekje.

Stap 4: De azijnkuur

Zet een hittebestendige kom of beker met 250 ml schoonmaakazijn rechtop in het bovenrek. Draai een hete cyclus (65 °C of hoger, zonder vaat). De azijn verspreidt zich door de hele machine, lost vet en kalk op en neutraliseert geurtjes.

Stap 5: De sodaboost

Strooi na de azijnkuur een handje baking soda (ca. 3 eetlepels) op de bodem van de lege vaatwasser en draai een korte, hete cyclus. Soda absorbeert restgeurtjes en zorgt voor een frisse, neutrale binnenkant.

Let op: meng azijn en soda níét in dezelfde cyclus. Ze neutraliseren elkaar en het effect verdwijnt. Doe ze na elkaar.

Stap 6: Check de afvoer

Ruikt het na deze behandeling nog steeds? Trek de vaatwasser voorzichtig naar voren en controleer de afvoerslang op knikken. Zit hij aangesloten op je gootsteenafvoer? Maak dan ook de sifon onder de spoelbak schoon — daar zit vaak de echte rioolgeur.

Zo houd je hem fris (en voorkom je gedoe)

Met een paar simpele gewoontes hoef je nooit meer aan de bak: