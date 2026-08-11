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Parlement Hongarije kiest voormalige rechter als nieuwe president

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 16:06
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BOEDAPEST (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Hongaarse parlement is akkoord met de keuze voor András Baka als nieuwe president. Baka was eerder onafhankelijk parlementslid, leidde enige tijd het Hongaarse Hooggerechtshof en diende als rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Premier Péter Magyar omschrijft Baka als een rechter die liet zien hoe belangrijk de rechtsstaat en de scheiding van de machten zijn. Baka werd begin 2012 door toenmalig premier Viktor Orbán weggestuurd als rechter van het Hooggerechtshof.
Baka was door regeringspartij Tisza, die een parlementaire meerderheid heeft, voorgedragen voor de vooral ceremoniële functie. Dinsdag stemden 140 parlementariërs voor Baka, 6 waren tegen. Orbáns partij stemde niet.
De vacature stond uit sinds president Tamás Sulyok vorige maand onder druk opstapte. Het parlement had een wetswijziging goedgekeurd waarmee Sulyok kon worden afgezet. Magyar beschouwde Sulyok als een "marionet" van Orbáns regering.
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