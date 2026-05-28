Parlement Oekraïne stemt in met akkoord over grote EU-lening

KYIV (ANP/RTR) - Het Oekraïense parlement heeft afspraken met de EU goedgekeurd over het lenen van 90 miljard euro. Een ruime meerderheid van de parlementsleden stemde in met het voorstel.

Oekraïne kampt met hoge kosten vanwege de oorlog en heeft de miljardenlening dringend nodig voor de eigen staatsfinanciën. Maar binnen de EU ontstond er getouwtrek over, omdat Hongarije het vrijgeven van het geld blokkeerde. Dat veranderde vorige maand, toen de Ruslandgezinde Hongaarse premier Viktor Orbán de verkiezingen verloor. Zijn opvolger Péter Magyar wil een betere relatie met de EU en trok het Hongaarse veto in.

President Volodymyr Zelensky bedankte de parlementsleden die het voorstel steunden. Het geld wordt volgens Zelensky gebruikt om levens te beschermen en "weer op te bouwen wat Rusland heeft verwoest".

Oekraïne krijgt niet het hele bedrag in één keer. De Europese Commissie, het bestuur van de EU, meldde vorige week dat Oekraïne een eerste uitbetaling van 3,2 miljard euro voor juli krijgt.