Politie haalt crimineel botnetwerk offline

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 11:43
DEN HAAG (ANP) - De politie heeft in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ervoor gezorgd dat een groot botnetwerk offline is gehaald. Het netwerk bestond uit ten minste 17 miljoen "besmette" apparaten, zoals computers, tablets en smartphones. Die werden aangestuurd om cyberaanvallen uit te voeren.
De tweehonderd servers die gebruikt werden om de infrastructuur te hosten, bevonden zich in Nederland. De politie Den Haag heeft meerdere servers in beslag genomen voor onderzoek. Het botnet is door de provider offline gehaald omdat het gebruikt werd voor criminele doeleinden.
Een botnetwerk is een netwerk van computers, routers en slimme apparaten dat geïnfecteerd is met schadelijke software, legt de politie uit. De apparaten kunnen vervolgens door criminelen op afstand worden bestuurd en gebruikt voor illegale activiteiten. De eigenaar merkt hier doorgaans niets van.
