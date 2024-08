Parlement Oekraïne stemt voor ratificatie van Statuut van Rome

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Het parlement in Oekraïne heeft ingestemd met de ratificatie van het Statuut van Rome, het verdrag dat aan de basis ligt van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Van de 424 parlementsleden hebben er 281 voor gestemd, meldt parlementariër Jaroslav Zjeleznjak op Telegram.

Oekraïne had het verdrag al in 2000 ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Sommige politieke en militaire figuren vreesden voor de vervolging van Oekraïense militairen. De ratificatie bevat volgens Zjeleznjak een verwijzing naar Artikel 124 van het Statuut van Rome. Dat gaat over een overgangsperiode van zeven jaar waarin een staat zijn eigen burgers kan vrijstellen van vervolging voor oorlogsmisdaden.

Het strafhof buigt zich volgens het statuut over "de ernstigste misdrijven die de internationale gemeenschap in haar geheel aangaan". Dat zijn genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en agressie. Er kunnen alleen personen worden vervolgd, geen staten. Met Oekraïne erbij zijn 125 staten partij bij het Statuut van Rome.

Oorlogsmisdaden

De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba prijst het "historische besluit" van het parlement. Hij schrijft op sociale media dat Oekraïne hiermee laat zien dat het toegewijd is aan het versterken van de internationale gerechtigheid. Bovendien wil Kyiv dat Russische verantwoordelijken terechtstaan voor vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne. De minister wijst erop dat Oekraïne hiervoor al met het ICC samenwerkt.

De ratificatie geldt als een belangrijke voorwaarde voor de eventuele toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Oekraïne is sinds juni 2022 kandidaat-lidstaat. De toetredingsgesprekken begonnen afgelopen juni. Koeleba zegt dat zijn land woensdag opnieuw "een belangrijke stap heeft gezet" richting Brussel.