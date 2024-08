ITA breekt per direct met Ivo van Hove na onderzoek werkcultuur

AMSTERDAM (ANP) - Internationaal Theater Amsterdam (ITA) verbreekt per direct de samenwerking met de Vlaamse regisseur Ivo van Hove. Dat heeft algemeen directeur Clayde Menso van ITA woensdag gemeld. Het besluit is "in goed overleg" genomen. Ook de Raad van Bestuur van ITA treedt per direct in zijn geheel terug.

Van Hove was sinds 2001 verbonden aan ITA. De aanleiding voor deze stappen zijn twee externe onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij het gezelschap. Hieruit bleek dat de werkcultuur binnen ITA jarenlang "niet voldoende veilig en inclusief is geweest".