Moordverdachte Bretly D. veroordeeld in mishandelingszaak

DORDRECHT (ANP) - De rechtbank in Dordrecht heeft Bretly D. veroordeeld tot 102 dagen cel voor mishandeling, bedreiging en het verduisteren van een rijbewijs. De celstraf is gelijk aan de tijd die hij hiervoor in voorarrest heeft gezeten. D. wordt tevens verdacht van onder meer de moord op de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven in oktober vorig jaar, daar staat hij op een later moment voor terecht. De 25-jarige D. zit voor die moordverdenking in voorarrest, hij komt dus niet op vrije voeten na de uitspraak van de Dordtse rechtbank.

D. heeft in april 2023 een man met een mes bedreigd die hem wakker maakte toen hij in een portiek lag te slapen. In mei van dat jaar mishandelde hij een medegedetineerde door hem een gebroken neus te slaan.

Inmiddels wordt D. verdacht van ernstigere feiten. Oktober vorig jaar zou hij Van Griensven hebben vermoord en vervolgens zijn huis in brand hebben gestoken, mogelijk na afloop van een seksdate. Het 60-jarige slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen door de brandweer tijdens het blussen van de brand in zijn woning aan het Handelsplein in Rotterdam. De man was van dichtbij beschoten en overleed ter plaatse. Het is overigens nog niet duidelijk of de schotwond de doodsoorzaak was.

Klopjacht

Een week later zou D. een man in Zutphen in zijn been hebben gestoken en vervolgens hebben geprobeerd te wurgen. D. werd op 25 oktober 2023 na een dagenlange klopjacht opgepakt in een Amsterdams hotel.

Het is nog niet bekend wanneer de moordzaak inhoudelijk behandeld wordt door de rechtbank.