Van Weel pleit in Brussel voor sancties tegen Soedan

BRUSSEL (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) gaat donderdag in Brussel pleiten voor sancties tegen Soedan. Dat gaat hij doen tijdens de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. "Ik denk dat we het er wel over eens zijn dat we in ieder geval de hoofddaders van het gruwelijke geweld in Soedan moeten aanpakken", zei hij voor het begin van de vergadering in Brussel. Het opleggen van sancties tegen hen is "wel het minste wat we kunnen doen", zei Van Weel.

Het gaat volgens VVD'er Van Weel om persoonlijke sancties die op basis van mensenrechtenschendingen worden opgelegd. De mensen die op de sanctielijst komen, kunnen niet meer reizen en kunnen niet meer bij hun bezittingen, verduidelijkte de minister. "Dat zijn echt zaken die ze raken en die hopelijk impact hebben."

De sancties moeten worden opgelegd aan leden van de paramilitaire beweging Rapid Support Forces (RSF) in Soedan, wil Van Weel.

'Niet ongestraft blijven'

Het is voor het eerst dat de EU sancties wil opleggen aan Soedanezen, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Zo wil de EU "echt druk uitoefenen op degenen die de wreedheden in Soedan begaan".

Ook Frankrijk is voorstander van sancties tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de "gepleegde wreedheden", zei minister Jean-Noël Barrot (Buitenlandse Zaken) bij aankomst in Brussel. "Na de val van El Fasher hebben we alle partijen opgeroepen tot een staakt-het-vuren en het respecteren van het internationaal humanitair recht", zei Barrot. Ook moet dringend humanitaire hulp worden verleend.

"Maar dat is niet genoeg", zei hij. Sancties zijn nodig omdat "dergelijke wreedheden niet ongestraft kunnen blijven", aldus Barrot.