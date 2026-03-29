Wie zijn muren van spierwit naar warm wit of olijfgroen verft, verandert geen vierkante meter – maar wel de hele waardebeleving van de ruimte.

Luxe
is in 2026 minder marmer en meer muurverf: met de juiste tint oogt zelfs een doorsnee woonkamer ineens als een designhotel.
Jarenlang werd luxe gelijkgesteld aan veilig wit en grijs, maar interieurontwerpers schuiven nu richting warme, verzadigde kleuren
die diepte en gelaagdheid geven.
Die trend zie je zowel in Britse glossy’s als bij Nederlandse woonwinkels: warme witten, oker, olijfgroen en diepe rood- en bruintonen worden expliciet genoemd als ‘chique’ basis voor het interieur.
Onderzoek naar kleurpsychologie
laat zien dat warme, gedempte tinten samenhangen met gevoelens van geborgenheid en exclusiviteit, terwijl harde, felle kleuren eerder goedkope drukte oproepen.Nederlandse woonplatforms benadrukken dat diepe donkere kleuren – specifiek oker, olijfgroen, bruin en donkerblauw – onze kleine woningen letterlijk ‘zwaarder’ en daardoor chiquer laten ogen.