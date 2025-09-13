Partij VOX start in Madrid congres zonder Argentijnse eregast

MADRID (ANP) - De rechtse nationalistische Spaanse partij VOX is in een congrescentrum in het zuidwesten van Madrid begonnen aan een jaarcongres dat dit jaar in het teken staat van 'Het begin van de Reconquista'. De term verwijst naar de herovering van het Iberisch schiereiland in de achtste eeuw op de islamitische overheersers. De meeste publieke evenementen en de komst van buitenlandse gasten worden zondag verwacht. De Argentijnse president Javier Milei heeft op de valreep laten weten niet naar Madrid te komen en zou een boodschap per video sturen.

Partijleider Santiago Abascal Conde wil met het evenement kritiek spuien op wat hij ziet als de desastreuze invloed "van globalisten in de wereld en socialisten in Brussel", het centrum van de EU. In Brussel is VOX lid van de Patriotten voor Europa waar ook de PVV toe behoort. Partijleiders van de Patriotten worden dit weekend in Madrid verwacht. VOX scoort goed in peilingen en kreeg recent de steun van 17,4 procent van de ondervraagden.