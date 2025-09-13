Meer dan honderdduizend demonstranten in Londen

LONDEN (ANP/RTR) - De demonstratie van de radicaal-rechtse Tommy Robinson in Londen heeft meer dan honderdduizend mensen op de been gebracht. Er is ook een tegenbetoging, waar vooralsnog enkele duizenden demonstranten op af zijn gekomen.

De anti-immigratie- en anti-islamactivist Tommy Robinson riep op naar de Britse hoofdstad te komen voor een 'Verenig het Koninkrijk'-betoging. Volgens een schatting van de Londense politie hebben daar zo'n 110.000 mensen gehoor aan gegeven. Zij lopen in een mars richting het Britse parlement. De tegendemonstratie heet 'Mars tegen racisme'.

De politie heeft 1600 agenten ingezet om de betogingen in goede banen te leiden. Het Londense korps leent daarbij ongeveer vijfhonderd agenten uit omliggende gemeenten. Zij moeten ook een confrontatie zien te voorkomen tussen de groepen betogers.