ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan honderdduizend demonstranten in Londen

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 15:53
anp130925104 1
LONDEN (ANP/RTR) - De demonstratie van de radicaal-rechtse Tommy Robinson in Londen heeft meer dan honderdduizend mensen op de been gebracht. Er is ook een tegenbetoging, waar vooralsnog enkele duizenden demonstranten op af zijn gekomen.
De anti-immigratie- en anti-islamactivist Tommy Robinson riep op naar de Britse hoofdstad te komen voor een 'Verenig het Koninkrijk'-betoging. Volgens een schatting van de Londense politie hebben daar zo'n 110.000 mensen gehoor aan gegeven. Zij lopen in een mars richting het Britse parlement. De tegendemonstratie heet 'Mars tegen racisme'.
De politie heeft 1600 agenten ingezet om de betogingen in goede banen te leiden. Het Londense korps leent daarbij ongeveer vijfhonderd agenten uit omliggende gemeenten. Zij moeten ook een confrontatie zien te voorkomen tussen de groepen betogers.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (19)

Bloomberg: Russische economie bezwijkt onder oorlog en sancties

211022154_m

Kernfusie komt er sneller aan dan de meeste mensen denken, zegt Amerikaanse minister van Energie

ANP-446032824

Houtstook zorgt in Nederland voor meer fijnstof dan alle auto's en industrie bij elkaar

ANP-519779848

Voorkomt deze karaktertrek dat je nazi wordt?

download (9)

Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?

anp130925063 1

AVROTROS krijgt honderden reacties na Israël-besluit Songfestival

Loading