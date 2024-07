Partijleider rechtse RN verbijsterd door exitpoll Franse stemming

PARIJS (ANP/AFP) - Jordan Bardella, partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN), heeft gezegd "verbijsterd" te zijn door de voorlopige uitslag van de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. RN, waarvan Marine Le Pen fractieleider is, had de eerste ronde nog met overmacht gewonnen. Volgens een door de zenders France 1 en France 2 afgenomen exitpoll eindigt RN na de tweede ronde als derde partij in het parlement, ver achter de linkse alliantie Nieuw Volksfront.

Bardella zei dat Frankrijk "in de handen van extreem links is gegooid". Hij suggereerde vals spel van de partijen die er de afgelopen week alles aan deden om de tweede ronde in zoveel mogelijk kiesdistricten te doen uitmonden in een tweestrijd tussen de RN-kandidaat en de best scorende andere kandidaat. Hij sprak van "de alliantie van oneer" die de Fransen "van een herstelbeleid berooft".

De 28-jarige partijleider hekelde in het bijzonder president Emmanuel Macron, die nadrukkelijk had opgeroepen om vooral tegen het RN te stemmen. Macron heeft zo "opzettelijk onze instellingen lamgelegd en het land richting onzekerheid en instabiliteit geduwd", aldus Bardella. En: "Macron heeft de Fransen elke reactie op hun dagelijkse problemen ontzegd."