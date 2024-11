Pas later besluit over lagere straf broers Menendez

LOS ANGELES (ANP) - De broers Erik en Lyle Menendez horen pas later of ze lagere straffen krijgen. De rechter in Californië heeft een geplande zitting in hun zaak verzet van 11 december naar 30 januari, bericht nieuwszender Fox News.

De broers zitten levenslang vast voor de moord op hun rijke ouders in 1989. Een aanklager in Los Angeles stelde strafvermindering voor, maar is vervolgens niet herkozen. Zijn opvolger treedt pas in december aan en dat zorgt nu voor vertraging.

Erik en Lyle kunnen mogelijk vrijkomen als wordt besloten tot strafverlaging. De broers hebben de moorden toegegeven, maar zeggen uit zelfverdediging te hebben gehandeld nadat ze jarenlang misbruikt zouden zijn door hun vader. Ze zouden hebben gevreesd dat hun eigen levens in gevaar waren.

De Menendez-broers zitten al decennia vast, maar de afgelopen jaren dook nieuw bewijs op. Zo verklaarde een voormalig lid van een boyband dat hij ook was misbruikt door de vader van de broers. Daarnaast kwam er door een serie op Netflix meer aandacht voor de zaak.