Paternotte: Jetten heeft als premier boven op asielwetten gezeten

DEN HAAG (ANP) - D66-premier Rob Jetten heeft "boven op" de asielwetten gezeten, vindt D66-fractieleider Jan Paternotte. "Ik denk dat hij juist enorm zijn best heeft gedaan in zijn rol als premier," zegt hij in reactie op verwijten jegens Jetten van met name rechtse partijen zoals PVV en JA21.

Die partijen wijzen D66 aan als oorzaak dat de asielwetten van het vorige kabinet dinsdag zijn weggestemd in de Eerste Kamer. D66 stemde tegen een reparatiewet die regelde dat hulp aan ongedocumenteerden niet strafbaar zou worden. Die aanpassing was voor CDA en SGP voorwaarde voor steun aan de oorspronkelijke zogenoemde asielnoodmaatregelenwet.

Paternotte wijst naar de PVV, die vorige week besloot om tegen de reparatiewet te stemmen, waardoor de meerderheid hiervoor uit zicht raakte. "Wat iedereen verbaasde is dat Geert Wilders zijn standpunt wijzigde. In de Tweede Kamer voorgestemd en in de Eerste Kamer tegen."