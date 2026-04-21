Apple daalt op Wall Street na aankondiging aftreden topman Cook

Economie
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 15:38
NEW YORK (ANP) - Apple ging dinsdag licht omlaag op de beurzen in New York. De iPhone-maker kondigde aan dat Tim Cook vanaf september stopt als topman. Hij wordt dan vervangen door John Ternus, de huidige baas van de hardwaredivisie van Apple. Ternus, die in 2001 begon bij het techconcern, werd al gezien als een waarschijnlijke opvolger van Cook. Het aandeel daalde 0,5 procent.
Cook volgde in 2011 Steve Jobs, medeoprichter van Apple, op als topman. Bij Cooks aantreden in augustus 2011 bedroeg de beurswaarde van Apple bijna 350 miljard dollar. Het bedrijf heeft nu een marktwaarde van 4 biljoen, oftewel 4000 miljard dollar. Dat is ongeveer evenveel als de omvang van de Britse economie, de vijfde grootste economie ter wereld. Cook vertrekt niet bij Apple, maar wordt uitvoerend voorzitter bij het bedrijf.
De algehele stemming op Wall Street was licht positief in afwachting van de ontwikkelingen rond de Iranoorlog. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 49.700 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 7119 punten en techbeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 24.427 punten.
