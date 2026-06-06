ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Marcouch wil met rapper Ye naar Holocaustmuseum

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 06 juni 2026 om 8:58
bijgewerkt om zaterdag, 06 juni 2026 om 9:09
anp060626067 1
De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper Ye uitgenodigd om zondag, tussen zijn Nederlandse concerten door, een bezoek te brengen aan het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Daarna zou hij samen met de opperrabbijn een krans kunnen leggen bij het Namenmonument. Dat bevestigt Marcouch' woordvoerder na een bericht in de Volkskrant.
Met zo'n bezoek zou Ye "een statement maken voor een miljoenenpubliek. Een statement tegen antisemitisme", zegt de burgemeester tegen de krant. Het voorstel is ingediend bij de organisator van de twee concerten in de GelreDome. Er is nog geen antwoord op gekomen.
Rapper Kanye West, die optreedt als Ye, is omstreden vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het CIDI probeerde eerder deze week tevergeefs via de rechter om hem te weren uit Nederland.
Bij het optreden van zaterdagavond worden demonstraties verwacht, een van het CIDI en twee van "individuen", zei Marcouch eerder. Ye geeft ook maandag een concert.
loading

POPULAIR NIEUWS

143867878 l normal none

Wat kun Je doen tegen grijs haar?

shutterstock_2732103421

“Meer dan 60% van ons heeft ‘voorstadia’ van alvleesklierkanker – en dat is geen reden tot paniek”

147556201_m

Drie luie gewoontes van hele intelligente mensen

255028335_m

Hoe ‘nephoning’ je keukenkastje binnensluipt: bijna helft van geïmporteerde honing is geen honing

204515047_m

Werkt hyperbare zuurstoftherapie bij Long Covid écht? Hoopvolle resultaten, maar behandeling is niet zonder risico

118453899_m

Ozempic beschermt mogelijk tegen borstkanker

Loading