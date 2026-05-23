Patiënt Radboudumc heeft geen ebola, blijkt uit onderzoek

NIJMEGEN (ANP) - De patiënt die op 21 mei in het Radboudumc is opgenomen wegens een lage verdenking op ebola, is negatief getest op die ziekte. "Dat betekent dat uit bloedonderzoek blijkt dat deze patiënt geen ebola heeft. De patiënt krijgt de nodige zorg op een normale zorgafdeling", meldt het Nijmeegse ziekenhuis zaterdag.

Over de identiteit van de patiënt konden het Radboudumc en het RIVM eerder niets zeggen. Hij of zij lag aanvankelijk op een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziekten.