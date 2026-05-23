Rode Kruis meldt dood drie vrijwilligers, waarschijnlijk ebola

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 19:51
RWAMPARA (ANP) - Het Internationale Rode Kruis schrijft dat drie Congolese vrijwilligers van de hulporganisatie zijn overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van ebola. Dat wordt op X gemeld, in een bericht dat door de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis is gedeeld.
Het Rode Kruis gaat ervan uit dat zij bij de eerste eboladoden horen. De drie medewerkers maakten deel uit van een humanitaire missie van de organisatie op 27 maart, toen een aantal overleden personen werd weggebracht. Dat gebeurde in een gebied waar pas later de ebola-uitbraak werd vastgesteld.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de epidemie inmiddels een internationale noodsituatie. In Congo zijn tot dusver 177 verdachte eboladoden en zo'n 750 besmettingen. In Oeganda zijn nu vijf mensen besmet nadat zij het virus hadden opgelopen.
Het Rode Kruis zegt "diep bedroefd" te zijn door het verlies van zijn vrijwilligers, die zich "met moed en medemenselijkheid hebben ingezet voor de gemeenschap".
