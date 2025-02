Paus Franciscus had rustige nacht volgens Vaticaan

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - De 88-jarige paus Franciscus die een dubbele longontsteking heeft, genoot een rustige nacht, is ontwaakt en heeft ontbeten, aldus het Vaticaan. De zorgen over de gezondheid van het hoofd van de rooms-katholieke kerk zijn groot en de behandeling is "gecompliceerd" volgens de artsen.

De Argentijn Jorge Mario Bergoglio werd in 2013 als eerste geestelijke van het zuidelijk halfrond paus. Paus Franciscus heeft in Rome meerdere operaties ondergaan. In zijn jonge jaren verwijderden artsen een longkwab bij hem.

Afgelopen vrijdag werd hij met bronchitis opgenomen in het Romeinse Gemelli-ziekenhuis van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart. Het wordt ook wel het ziekenhuis van de paus genoemd. Het werd in 1964 door paus Paulus VI geopend en de paus heeft er een eigen afdeling met een kapel.