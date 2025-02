Topman Philips wil niet speculeren over importheffingen VS

AMSTERDAM (ANP) - Philips-topman Roy Jakobs wil niet speculeren over mogelijke Amerikaanse importtarieven voor Europa. Dat zei hij in een toelichting op de jaarresultaten van het medisch-technologisch concern. "Het belangrijkste is dat de patiënt voorop staat en dat de gezondheidszorg wordt beschermd", aldus Jakobs.

Het enige wat Philips volgens hem kan doen, is ervoor zorgen dat het bedrijf zo goed mogelijk kan reageren, mochten importtarieven gaan gelden voor bijvoorbeeld medische apparatuur. Hij verwees daarbij naar het belang van goede toeleveringsketens ten tijde van de coronapandemie. "We moeten ervoor zorgen dat we kunnen blijven leveren, overal ter wereld", aldus de topman.

Philips houdt in de vooruitzichten wel rekening met importtarieven die de VS oplegt aan China, een voor het bedrijf belangrijke markt. Die werden begin deze maand aangekondigd. Die importtarieven zijn bekend en kunnen dus wel worden meegenomen in de prognoses, aldus Jakobs.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met wereldwijde wederkerige importtarieven. Dat zijn heffingen tegen landen die zelf ook invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Trump kondigde eerder deze maand al heffingen op staal en aluminium aan. Ook sprak hij over importheffingen op buitenlandse auto's. De Europese Unie heeft al gezegd dat heffingen op Europese goederen "niet onbeantwoord" zullen blijven.