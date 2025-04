Paus Franciscus verschijnt op balkon voor jaarlijkse paaszegen

VATICAANSTAD (ANP) - Paus Franciscus is zondag op het balkon verschenen voor de jaarlijkse paaszegen urbi et orbi op het Sint-Pietersplein. Hij begroette het publiek, maar las de zegen vervolgens niet zelf voor.

Onder gejuich van het publiek op het Sint-Pietersplein werd de paus in een rolstoel het balkon opgereden. Door de gezondheidsproblemen van de 88-jarige paus was het lange tijd onzeker of hij er daadwerkelijk bij kon zijn.

Hij verliet vorige maand het ziekenhuis waar hij 38 dagen was opgenomen om een zware longontsteking. Zijn artsen zeiden dat hij nog zeker twee maanden rust moest houden, maar de afgelopen weken is de paus weer enkele malen in het openbaar verschenen.