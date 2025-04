Zoveel moet je verdienen om het gelukkigst te zijn

Tot op zekere hoogte maakt geld gelukkig. We willen comfortabel kunnen wonen, niet te veel moeten werken en liefst een keer op vakantie kunnen. Aangetoond is ook dat mensen met geldproblemen stukken ongelukkiger zijn. Dat gezegd hebbende: boven een bepaald salaris levert elke extra euro weinig extra geluk meer op.

Onderzoekers van Princeton hebben uitgerekend waar de top ligt. En dat is bij een veel lager bedrag dan je vermoedelijk denkt. Al bij een salaris van omgerekend 63.700 euro per jaar is je geluk gemaximaliseerd. Verdien je meer, dan word je niet nog gelukkiger. Om tot deze conclusie te komen, zijn de Princeton-wetenschappers niet over één nacht ijs gegaan. Ze analyseerden de data van zo'n 450.000 mensen.

De redenering is dat de tijd die het kost om méér dan 63.700 euro per jaar te verdienen ten koste gaat van belangrijkere dingen, zoals tijd doorbrengen met familie of van je vrije tijd genieten. Kanttekening is trouwens wel dat dit een Amerikaans jaarsalaris betreft. In de VS verdienen mensen gemiddeld meer, maar de kosten voor levensonderhoud liggen er ook hoger. Dus in Europa zou het maximale salaris dat gelukkig maakt, nog lager zijn.

Eerder onderzoek van Gallup kwam overigens tot ongeveer dezelfde conclusie. De onderzoekers keken naar een groot aantal landen en stelden dat er verzadiging optreedt bij een jaarsalaris tussen de 57.100 en 71.400 euro, al zijn de verschillen per land groot.