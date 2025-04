Paus in besloten kring begraven

ROME (ANP) - Paus Franciscus is in besloten kring begraven in de Basiliek van Santa Maria Maggiore. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De begrafenis vond plaats in het bijzijn van een selecte groep geestelijken, medewerkers van het Vaticaan en naasten.

Het graf is vanaf zondagochtend toegankelijk voor het publiek. Volgens het Vaticaan namen eerder deze week ongeveer een kwart miljoen mensen afscheid bij de open kist in de Sint-Pietersbasiliek. De uitvaartmis van zaterdag, die ongeveer twee uur duurde, zou een vergelijkbaar aantal mensen hebben getrokken.

Langs de route die de kist aflegde naar de Basiliek van Santa Maria Maggiore, stonden volgens het Vaticaan 150.000 mensen. De begrafenisstoet deed ongeveer een half uur over de route van bijna 6 kilometer.

De traditionele rouwperiode van negen dagen is zaterdag begonnen. Hierna komt de focus op de verkiezing van een paus. Het is nog niet bekend wanneer het zogeheten conclaaf begint. Tijdens deze bijeenkomst kiezen kardinalen de nieuwe leider van 1,4 miljard katholieken wereldwijd.