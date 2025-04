Klaas Knot klapte ook mee bij staande ovatie voor Fed-baas Powell

WASHINGTON (ANP) - President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ook meegeklapt na een vurig pleidooi van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell voor de onafhankelijkheid van centrale banken. Volgens een woordvoerder van DNB kreeg Powell op een bijeenkomst bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een staande ovatie van de hele zaal.

Persbureau Bloomberg meldde eerder al dat Powells pleidooi voor bescherming van centrale banken tegen politieke invloeden met applaus was ontvangen. De uitspraken volgden op hernieuwde kritiek van Donald Trump op Powell. Onlangs noemde de Amerikaanse president Powell een "grote loser" op sociale media en drong hij er weer op aan dat de Fed de rente in de VS zou verlagen.

Trump zinspeelde eerder ook op een ontslag van Powell. Dat zorgde voor onrust op Wall Street, omdat beleggers vreesden dat de onafhankelijkheid van de centrale bank in gevaar zou kunnen komen. De president meldde later dat hij niet van plan was de Fed-baas te ontslaan.