Paus Leo aangekomen in Ankara tijdens eerste buitenlandse reis

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 12:01
ANKARA (ANP/RTR/AFP) - Paus Leo is aangekomen in Turkije als onderdeel van zijn eerste buitenlandse reis. Hij is in Ankara en reist later nog door naar Istanbul en Libanon.
De leider van de Rooms-Katholieke Kerk ontmoet tijdens zijn reis onder meer de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en patriarch Bartholomeus, die 260 miljoen orthodoxe christenen vertegenwoordigt.
De eerste reis wordt als belangrijk gezien omdat die veelzeggend is over de wereldproblemen die de paus wil aankaarten. Waar het in Turkije vooral zal gaan over het verenigen van de katholieken en orthodoxe christenen, spreekt hij in Libanon naar verwachting over vrede en ontwapening. De paus noemde de reis bij aankomst zelf een "historisch moment".
Meestal houdt de paus toespraken op reis in het Italiaans, maar paus Leo wijkt daarvan af door Engels te spreken. Zo zou hij een groter publiek willen bereiken.
