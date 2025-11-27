Curator bekijkt overnameopties failliet zonne-energiebedrijf Soly

GRONINGEN (ANP) - Meerdere bedrijven hebben zich bij de curatoren van het failliete Soly gemeld met interesse in het zonne-energiebedrijf. Dat meldt curator Pieter Lettinga, die laat weten dat de curatoren met de zeer geïnteresseerde partijen de komende tijd om tafel gaan. Dan wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele overname van alle of een deel van de activiteiten van het Groningse bedrijf.

De curatoren doen nog onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, maar Lettinga laat al wel weten dat Soly "stelselmatig verlies" leed in alle delen van het bedrijf. Het bedrijfsmodel van zonnepanelen op daken staat onder druk door de beëindiging van de salderingsregeling en lagere subsidies. Soly had de laatste tijd zijn aandacht verplaatst naar het buitenland, maar ook daar werd geen positief resultaat behaald.

Bij Soly werken een kleine 100 werknemers, waarvan 35 in Nederland. Wat klanten merken van het faillissement, kan Lettinga niet direct zeggen.