Paus Leo reageert fel op uitbuiting van Afrika om grondstoffen

LUANDA (ANP/RTR) - Paus Leo zet zich fel af tegen de exploitatie en het uitbuiten van Afrikaanse landen om hun waardevolle grondstoffen. In het olierijke Angola, zijn derde stop op zijn Afrikaanse rondreis, stelde hij dat Afrika slachtoffer is van "despoten en tirannen" die rijkdom beloven, maar die belofte niet nakomen.

Angola is sterk afhankelijk van zijn olievoorraden en diamantindustrie, maar daar profiteren vooral buitenlandse ondernemingen van, zei de paus na zijn aankomst in het Zuid-Afrikaanse land. "Maar al te vaak hebben mensen naar jullie landen gekeken, en blijven ze dat doen - om ze te nemen", aldus de paus in een toespraak tot de Angolese president João Lourenço en andere politieke leiders. "Hoeveel leed, hoeveel doden, hoeveel sociale en milieurampen worden veroorzaakt door deze logica van grootschalige exploitatie", zei de paus in hoofdstad Luanda.

Het uitbuiten van grondstofrijke Afrikaanse landen leidt ook tot vormen van slavernij, stelde de paus. Hij betreurde het dat "machtige belangen aanspraak maken" op de natuurlijke hulpbronnen van de voormalige Portugese kolonie, een duidelijke verwijzing naar buitenlandse bedrijven die profiteren van de Angolese olie- en diamantsector en andere waardevolle grondstoffen en mineralen. Zo bevatten smartphones kostbare grondstoffen zoals kobalt, coltan, koper, goud en tin, die veel in Afrikaanse landen worden gewonnen.