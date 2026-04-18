Omvliegen, vertraging, duurdere tickets: dit moet je nu weten

vliegen om vanwege onrustige regio's, hogere brandstofprijzen en drukte in het luchtruim. Dat betekent langere vluchttijden, krapper overstappen en vaak ook duurdere tickets. Wie deze meivakantie of zomer in het vliegtuig stapt, doet er goed aan de kleine letters extra scherp te lezen.

Voorbeelden zijn routes richting Azië en het Midden-Oosten , waar vluchten bijvoorbeeld niet meer over Rusland of Iran gaan en dus omvliegen. De omweg lijkt misschien klein, maar tikt in kerosine en tijd flink aan – kosten die uiteindelijk bij de consument belanden. Tegelijkertijd schermen luchtvaartmaatschappijen met “veiligheid voorop”, terwijl de reiziger pas laat of helemaal niet hoort wat dit concreet betekent voor zijn ticket.

Belangrijk om te weten: een omvlieg-route valt vaak onder “operationele redenen”. Dat geeft luchtvaartmaatschappijen veel speelruimte en beperkt jouw rechten op compensatie. Je hebt doorgaans wél recht op zorg bij flinke vertraging, en als de vertrektijd fors wijzigt, soms op restitutie of omboeking.

Wie nu nog moet boeken, kan zich beschermen door flexibel te blijven: kies langere overstappen, let op de vertrek- én aankomsttijd en vergelijk maatschappijen niet alleen op prijs, maar ook op reputatie bij verstoringen. Dat scheelt stress aan de gate.

Welke tickets nu al in prijs omhoog gaan

Tickets van KLM/Air France zijn op langeafstandsvluchten met ongeveer 50 euro per retour verhoogd; op korte en middellange vluchten is circa 10 euro per retour bijgekomen.

Bij Transavia geldt op een deel van de vluchten een tijdelijke brandstoftoeslag van 5 euro per ticket.

Diverse internationale maatschappijen (zoals Qantas, Air New Zealand en SAS) hebben ook prijsverhogingen aangekondigd of vluchten geschrapt, waardoor vooral intercontinentale routes duurder en schaarser worden.

Vooral deze routes worden geraakt