Ook beachduo Brouwer/Van de Velde niet naar EK-finale

DÜSSELDORF (ANP) - Na Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn ook Alexander Brouwer en Steven van de Velde er zondag niet in geslaagd de finale te bereiken op het Europees kampioenschap beachvolleybal in Düsseldorf. De Noren Anders Mol en Christian Sørum, die in Tokio in 2021 de olympische titel veroverden, waren in de halve finale te sterk voor het als achttiende geplaatste Nederlandse koppel.

Brouwer en Van de Velde hadden zaterdag in de kwartfinales nog verrast door regerend wereldkampioenen Ondrej Perusic en David Schweiner uit Tsjechië te verslaan. Maar Mol en Sørum waren in twee sets te sterk: 21-17 21-11.

Boermans en De Groot maakten het eerder op de dag in hun halve finale de regerend olympisch kampioenen David Ahman en Jonatan Hellvig lastig. De Zweden wonnen na een moeizame eerste set eveneens in twee sets: 27-25 21-17.

Beide Nederlandse teams treffen elkaar om 16.00 uur in de strijd om het brons.